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Более 413 тысяч случаев заболевания COVID-19 выявили в мире за сутки
Фото: twitter.com/AMR_Social

Более 413 тысяч случаев заболевания COVID-19 выявили в мире за сутки

Юлия Курганова

Здоровье

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 106,99 миллиона человек, увеличившись за сутки более чем на 413 тысяч. Согласно опубликованным в четверг, 11 февраля, данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 12,7 тысячи, превысив 2,34 миллиона человек.

В ВОЗ поступили сведения о 106 991 090 инфицированных коронавирусом и 2 347 015 умерших. Число заболевших COVID-19 увеличилось на 413 858 человек, умерших — на 12 787.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, которые предоставляют страны.

Свыше 44 процентов случаев инфицирования приходится на Северную и Южную Америку (185 832), на втором месте — европейские государства (160 815), на третьем — Восточное Средиземноморье (24 861).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в Соединенных Штатах — 26 923 756. Далее идут Индия (10 871 294), Бразилия (9 599 565), Россия (4 027 748) и Великобритания (3 985 165), передает ТАСС.

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