Захарова поздравила жителей КНР с Новым годом на китайском языке

Мария Захарова обратилась к китайцам на их родном языке/ Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила жителей КНР с наступлением Нового года по лунному календарю. Видеоролик был опубликован в четверг, 11 февраля, на странице дипведомства в Telegram-канале.

Захарова обратилась к китайцам на их родном языке и пожелала гражданам успехов в Новом году.

12 февраля отмечается Новый год по лунному календарю. Покровитель 2021 года — Белый Металлический Бык, который является символом трудолюбия, стабильности и уверенности в себе.

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