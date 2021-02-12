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«Только бы не фиолетовый»: Асмус решила снова изменить образ
Кристина Асмус заинтриговала пользователей / Фото: instagram.com/asmuskristina

«Только бы не фиолетовый»: Асмус решила снова изменить образ

Юлия Курганова

Звезды

В конце прошлого года актриса Кристина Асмус решилась на кардинальную смену образа. Из натуральной блондинки она превратилась в жгучую брюнетку. Артистка говорила, что преображение нужно было для новой роли. Недавно Асмус делала опрос среди подписчиков, уточнив, в каком цвете ей лучше. А теперь решилась на новое преображение. На своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала снимок из салона красоты с краской на волосах.

— Только бы не фиолетовый, — с иронией написала Асмус.

Многие поклонники актрисы предположили, что знаменитость снова перекрасится в блондинку.

«Неужели снова блонд! Ура!»; «Здорово, скоро прежняя красотка вернется»; «Не переживайте, в любом цвете вы будете неотразимы»; «Брюнеточка прощай», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее Асмус показала поклонникам свой любимый образ. На снимке артистка запечатлелась в корсетном боди с откровенным декольте.

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смена образаКристина Асмусфото
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