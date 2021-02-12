Главный кардиолог Минздрава РФ назвал идеальное артериальное давление

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Главный кардиолог Министерства здравоохранения, генеральный директор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов рассказал об оптимальном артериальном давлении. Он сообщил, что жить, не боясь инфаркта или инсульта, можно при значениях меньше 140 на 90, а лучше стремиться к давлению 130 на 80 и ниже.

Врач подчеркнул, что гипертония является хроническим заболеванием, от которого невозможно полностью вылечиться.

— Но можно, принимая назначенные специалистом именно вам препараты, держать болезнь под контролем, сохранять высокое качество жизни. Это не один и не два курса терапии. Это, огорчу, нередко на всю оставшуюся жизнь, — пояснил Бойцов в интервью «Российской газете».

Кардиолог порекомендовал в качестве средства для борьбы с гипертонией добиваться плоского живота, так как жир на животе наиболее опасен для сердечно-сосудистой системы. Он сказал, что для мужчин критически опасной является ширина талии в 102 сантиметра и больше, для женщин — 88 сантиметров и больше.

Также медик посоветовал уделять внимание физической активности, не злоупотреблять солью, отказаться от курения и уменьшить потребление алкоголя.

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