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СМИ: Горящий дом частично обрушился в Новой Москве
Фото: АГН Москва

СМИ: Горящий дом частично обрушился в Новой Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Вороновское, деревня Юрьевка Карта всех событий

В Новой Москве загорелся двухэтажный дом, расположенный в деревне Юрьевка. Внутри коттеджа частично обрушились перекрытия, а площадь пожара достигла 80 квадратных метров.

Из пылающего дома успела выпрыгнуть женщина, которая получила ожоги и сломала ногу. Ей оказывают помощь врачи. Пострадавшая рассказала, что внутри здания может находиться еще один человек.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, причины возникновения возгорания устанавливаются, передает РЕН ТВ.

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