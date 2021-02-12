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Синоптики сообщили о морозной и снежной погоде в Москве 12 февраля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Синоптики сообщили о морозной и снежной погоде в Москве 12 февраля

Юлия Курганова

Город

В пятницу, 12 февраля, в столичном регионе ожидается облачная погода, будут идти обильные снегопады.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 13-15 градусов. В Подмосковье ожидается 13-17 градусов мороза.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7-9 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 93 процентов, передает портал «Метеоновости».

Ранее мэр МосквыСергей Собянин сообщил, что для уборки снега будут выведены все службы Комплекса городского хозяйства. Мэр столицы призвал москвичей быть внимательнее и осторожнее на дорогах во время снегопада.

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