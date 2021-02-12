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Названа страна, где цены выросли почти на 3000 процентов за 2020 год
Фото: pixabay.com

Названа страна, где цены выросли почти на 3000 процентов за 2020 год

Ростислав Зубков

В мире

По итогам 2020 года в Венесуэле инфляция составила почти 3000 процентов. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщил Центральный банк республики.

Согласно опубликованным им данным, в прошлом году цены выросли в стране на 2959,8 процента. Минимальный рост пришелся на март (13,3 процента), максимальный — на декабрь (77,5 процента).

В последние несколько лет Венесуэла переживает серьезный социально-экономический кризис. Он сопровождается гиперинфляцией, обесцениванием национальной валюты и нехваткой товаров первой необходимости. По информации ООН, из республики уехали около 4,5 миллиона человек, причем почти 80 процентов из них находятся в государствах региона.

Стоит отметить, что повышение инфляции на 3000 процентов за год не является рекордным. Так, по итогам 2019 года цены в Венесуэле взлетели на 9585,5 процента.

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