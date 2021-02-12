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«Шестипланетная тусовка»: астролог Володина рассказала, чего ждать от необычного новолуния
Фото: instagram.com/vasilisa.volodina

«Шестипланетная тусовка»: астролог Володина рассказала, чего ждать от необычного новолуния

Анастасия Чанцева

Общество

Звездный астролог Василиса Володина рассказала, что вечером 11 февраля произошло самое необычное новолуние за последнее время.

— Во что выльется дружная шестипланетная тусовка в знаке обновления, социальной справедливости и революций? Прежде всего, в напряжение, которое пока не закончится чем-то конкретным, — написала Володина на своей странице в Instagram-аккаунте.

Астролог уточнила, что Луна и Солнце соединились в Водолее. А к ним присоединились Меркурий, Солнце, Марс и Юпитер.

— С другой стороны, вся эта толкучка не слишком ресурсная — Меркурий ретро, Солнце и Марс в изгнании, Луна после новолуния будет в свободном уходе, Юпитер никакой, — пояснила Володина.

Она отметила, что самой влиятельной планетой в этом месяце будет Сатурн, который отвечает за сдержанность, спокойное и жесткое урегулирование. А вот Венера в соединении с Юпитером принесет позитивные женские примеры в общественном поле. Астролог посоветовала не доходить до крайностей в попытке достичь персональной цели.

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