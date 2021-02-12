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Пять автомобилей столкнулись на юге Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Пять автомобилей столкнулись на юге Москвы

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Братеевская улица, 29А Карта всех событий

Пять легковых машин столкнулись на Братеевской улице утром 12 февраля.

— На Братеевской улице в районе дома 29А столкнулись пять автомобилей, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс.Оперативно».

По предварительным данным, в аварии пострадали несколько человек. В данный момент информации по пострадавшим уточняется, на месте работают оперативные службы.

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