Пять автомобилей столкнулись на юге Москвы
Россия, Москва, Братеевская улица, 29А Карта всех событий
Пять легковых машин столкнулись на Братеевской улице утром 12 февраля.
— На Братеевской улице в районе дома 29А столкнулись пять автомобилей, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс.Оперативно».
По предварительным данным, в аварии пострадали несколько человек. В данный момент информации по пострадавшим уточняется, на месте работают оперативные службы.
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