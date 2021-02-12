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Быстрые свидания предложили запретить в России
Кадр из фильма «Дорога перемен», 2008

Быстрые свидания предложили запретить в России

Ростислав Зубков

Общество

На время пандемии коронавируса в России следует запретить быстрые свидания и иные мероприятия, приуроченные ко Дню святого Валентина. С такой инициативой заместитель главы Общeственной пaлаты Лeнoбласти Влaдимир Пeтров обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

По словам общественника, 14 февраля — это день, который зачастую связан с романтикой, объятиями, поцелуями и прочими тесными контактами. При этом проведение быстрых свиданий в таких условиях на фоне распространения COVID-19 представляется опасным.

— Дoстаточно однoго зaраженного, чтoбы вся кoмпания, жeлающая познакомиться, отправилась на больничные койки знакомиться с распорядком госпиталя, — цитирует Петрова News.ru.

Он просит главу Минздрава ввести дополнительные ограничения на проведение публичных мероприятий, приуроченных к вышеуказанной дате. Также Петров посоветовал гражданам знакомиться в это непростое время по интернету.

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