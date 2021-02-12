Онлайн-продажи на фоне пандемии привели к спаду интереса к офлайн-бизнесу

Фото: pixabay.com

Онлайн-продажи во всех торговых сегментах резко увеличились на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Покупатели перестали испытывать страх перед посылками из Китая, а также стали предпочитать дистанционный способ приобретения того или иного товара.

Это вызвало ситуацию, в которой серьезные убытки понес офлайн-бизнес. Однако 2021 год, как сообщается в материале «Экономики сегодня», предоставит возможность продавцам вернуть часть клиентов после снятия ограничений.

В современных условиях офлайн-бизнес вынужден искать разные способы для того, чтобы мотивировать людей на покупку товаров и услуг. Все это связано с тем, что удаленка стала неотъемлемой частью жизни человека. При этом пока нельзя говорить о том, что предприниматели находятся на грани из-за этого. Те, которые смогли быстро сориентироваться, сумели удержаться на плаву.

Наибольшие потери понесли те организации, владельцы которых не захотели или не нашли возможность оперативно изменить модель своего бизнеса. Для того чтобы вернуть офлайн-бизнес в былое состояние, предлагается сделать ставку на недоступные при онлайн-покупках эмоции от «живого» человеческого общения и социального взаимодействия.

Читайте также: Москвичи все чаще покупают сим-карты дистанционно