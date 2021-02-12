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В Москве за сутки выявили 2139 новых случаев COVID-19
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Москве за сутки выявили 2139 новых случаев COVID-19

Юлия Ямпольская

Здоровье

В столице за последние сутки выявили 2139 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Уточняется, что всего число заболевших увеличилось до 952 656.

Известно, что за минувшие сутки в РФ выявлено 15 089 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Также было зафиксировано 507 летальных исходов. За последние 24 часа в стране полностью вылечились 20 720 человек.

Ранее российский врач аллерголог-иммунолог, вакцинолог Михаил Костинов объяснил, как можно усилить эффект любой вакцинации.

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