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«108 апельсинов»: астролог рассказала, как привлечь удачу в китайский Новый год
Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения

«108 апельсинов»: астролог рассказала, как привлечь удачу в китайский Новый год

Анастасия Чанцева

Общество

Китайский Новый год является самым идеальным временем для проведения различных ритуалов, которые притягивают в жизнь удачу. Об этом рассказала астролог, эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова.

— Я вам расскажу об очень действенном и очень простом ритуале, который очень позитивный и сближает семью. Ритуал «108 апельсинов». Он направлен на осуществление ваших желаний, улучшение финансового благосостояния и привлечения счастья и удачи в семью, — рассказала астролог Пятому каналу.

Для ритуала можно использовать девять апельсинов, их нужно раздать каждому члену семьи. Затем каждый пишет одно слово, которое характеризует его желание. Астролог уточнила, что можно взять маркер для того, чтобы надпись было видно.

— Затем нужно в ночь с 12 на 13 февраля, после полуночи, выйти из дома со своими апельсинами, выстроиться у порога всей семьей и вкатить одновременно апельсины в ваш дом, — пояснила Егорова.

После этого апельсины можно катать по полу, они должны распределиться по всем углам дома и остаться там до утра.

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астрологиямагиякитайский Новый год
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