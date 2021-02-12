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Более 75 процентов пар в Петербурге заявили, что ведут общий семейный бюджет
Фото: moscow-live

Более 75 процентов пар в Петербурге заявили, что ведут общий семейный бюджет

Елена Фролова

Общество

Самой популярной стратегией у семейных пар Санкт-Петербурга стал общий бюджет. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на исследование одного из крупнейших банков России.

Уточняется, что лишь два процента питерцев полностью разделяют свои доходы. При этом три процента респондентов рассказали, что семью содержит только муж, а 0,4 процента — жена.

Кроме того, жители северной столицы выразили уверенность в том, что доживут со своим партнером до преклонных лет. Так считают 52 процента опрошенных. Около 16 процентов супружеских пар из Санкт-Петербурга заявили, что уже делают совместные накопления на старость.

Аналитики отмечают, что чаще всего убеждены в «вечной любви» люди до 30 лет (71 процент), а также старше 50 лет (порядка 74 процентов). Также результаты исследования показали, что мужчины больше убеждены в крепости своих союзов.

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