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Фармацевт рассказал о заинтересованности Европы в российской вакцине от COVID
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Фармацевт рассказал о заинтересованности Европы в российской вакцине от COVID

Елена Фролова

Внешняя политика

Страны Европы очень интересуются российскими вакцинами, считает директор по развитию компании RNC Pharma, эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов. Об этом он рассказал Nation News.

По его словам, на территории Российской Федерации можно ожидать наплыв иностранных граждан, желающих сделать прививку от коронавирусной инфекции. Однако это могут остановить с помощью действующих ограничений на перемещение людей между странами.

— Российскую вакцину уже приобрели Черногория, Венгрия и Сербия. В ближайшем будущем может стартовать процесс вакцинации в этих странах. Сейчас подана заявка в европейское ведомство на одобрение препарата. К весне будет ясность о перспективе российского препарата в европейских странах, — отметил Беспалов.

Он пояснил, что в европейских странах чувствуется интерес к вакцине, особенно после официального подтверждения высокой эффективности препарата. Спрос на него происходит на фоне сложной эпидемиологической ситуации.

Тем временем бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко выделил главную особенность российских вакцин от коронавирусной инфекции. Как передает «Царьград», три препарата представлены во всех существующих типах: генно-инженерном, синтетическом и классическом.

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вакцинаГеннадий Онищенкостраны Европы
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