Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Поэтапное повышение размера пенсий в России связали с усилением социального вектора
Фото: moscow-live

Поэтапное повышение размера пенсий в России связали с усилением социального вектора

Елена Фролова

Общество

Власти России будут продолжать усиление социальный вектор развития, так как это является необходимостью, потому что соцгарантии стали единственным источником для пожилых людей. Такое мнение выразил топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода в комментарии ФАН.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в одночасье обеспечить всех представителей «серебряного» возраста высокими пенсиями невозможно, однако правительство работает над поэтапным решением данной задачи.

По мнению Андрея Лободы, на данный момент можно говорить о том, что государство намерено коренным образом повысить уровень жизни пенсионеров в нашей стране.

— Если говорить о начале пути независимой России в 90-е годы прошлого века в части поддержки пенсионеров, то материальная помощь гражданам была чисто символической, ее хватало, по сути, на оплату коммунальных услуг и несколько походов в продовольственный магазин. Покупательную способность денежных средств тогда серьезно «съедала» гиперинфляция, — отметил эксперт.

При этом он добавил, что уже почти 20 лет российская экономика относительно стабильна.

— По итогам 2020 года средний размер пенсий в России составил 14 924 рубля. Понятно, что индексации этих выплат будут многоэтапными: шаг за шагом они будут подтягивать уровень жизни пожилых соотечественников до достойного, — рассказал Андрей Лобода.

Он добавил, что важно обратить внимание на то, что сегодня работающие пенсионеры перестали быть проблемой для государства.

Читайте также: «Детские» и пенсии: на какие выплаты можно рассчитывать в 2021 году

размер пенсиипенсияэксперт
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: как отобрать смартфон у школьника

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Книга — подарок на все времена

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва кабацкая: не требуйте долива после отстоя

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Что общего у Уинстона Черчилля с Гарри Поттером

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По полтора миллиона на брата: за что Ефремов мстит Пашаеву

Все мнения
О проекте