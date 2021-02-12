Поэтапное повышение размера пенсий в России связали с усилением социального вектора

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Власти России будут продолжать усиление социальный вектор развития, так как это является необходимостью, потому что соцгарантии стали единственным источником для пожилых людей. Такое мнение выразил топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода в комментарии ФАН.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в одночасье обеспечить всех представителей «серебряного» возраста высокими пенсиями невозможно, однако правительство работает над поэтапным решением данной задачи.

По мнению Андрея Лободы, на данный момент можно говорить о том, что государство намерено коренным образом повысить уровень жизни пенсионеров в нашей стране.

— Если говорить о начале пути независимой России в 90-е годы прошлого века в части поддержки пенсионеров, то материальная помощь гражданам была чисто символической, ее хватало, по сути, на оплату коммунальных услуг и несколько походов в продовольственный магазин. Покупательную способность денежных средств тогда серьезно «съедала» гиперинфляция, — отметил эксперт.

При этом он добавил, что уже почти 20 лет российская экономика относительно стабильна.

— По итогам 2020 года средний размер пенсий в России составил 14 924 рубля. Понятно, что индексации этих выплат будут многоэтапными: шаг за шагом они будут подтягивать уровень жизни пожилых соотечественников до достойного, — рассказал Андрей Лобода.

Он добавил, что важно обратить внимание на то, что сегодня работающие пенсионеры перестали быть проблемой для государства.

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