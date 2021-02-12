Николай Цискаридзе и Сергей Жуков проведут онлайн-экскурсии в рамках проекта Открой#Моспром
В рамках первого в этом году этапа проекта Открой#Моспром известные российские артисты проведут онлайн-экскурсии в столичных промышленных предприятиях. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.
Прямые эфиры можно будет увидеть в социальных сетях проекта, а также в Instagram-аккаунтах знаменитостей.
— Онлайн формат проекта Открой#Моспром с участием известных артистов был запущен в прошлом году и быстро набрал популярность: всего состоялось восемь эфиров, которые посмотрели более трех миллионов человек. Поэтому первый этап проекта в новом году мы решили начать именно с таких эфиров. В рамках проекта в феврале запланировано три выпуска, — рассказал глава департамента Александр Прохоров.
Так, ведущим первой онлайн-экскурсии, которая состоится 18 февраля в Карачаровском механическом заводе, станет певец Миша Марвин. Зрители узнают о том, можно ли управлять лифтом дистанционно, а также подробности его производства.
На 19 февраля запланированы еще два эфира. Народный артист Николай Цискаридзе познакомит всех желающих с процессом создания пуантов на предприятии Grishko, а певец и владелец сети кондитерских Сергей Жуков вместе с супругой посетят хлебобулочный комбинат «Черемушки», где узнают секрет названия знаменитого торта.
20 февраля состоится первая в этом году интеллектуальная игра «Квиз, плиз!», которая будет посвящена промышленности Москвы и пройдет в онлайн-формате.
Состязания будут транслироваться на сайте otkroimosprom.ru и специальной платформе «Квиз, плиз!».
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