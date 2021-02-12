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Аэроэкспрессы в аэропорты Москвы в непогоду курсируют по графику
Фото: Пресс-служба «Аэроэкспресс»

Аэроэкспрессы в аэропорты Москвы в непогоду курсируют по графику

Юлия Ямпольская

Транспорт

Аэроэкспрессы в столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково курсируют по расписанию, несмотря на ухудшение погодных условий. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщили в пресс-службе организации.

Для обеспечения бесперебойного движения и комфортного обслуживания пассажиров компания регулярно предпринимает все необходимые меры. Так, в течение зимнего сезона токоприемники поездов специалисты обрабатывают антигололедной смазкой. Также в составах регулярно проводят уборку для поддержания чистоты.

Входные группы в двухэтажных аэроэкспрессах оснастили специальным напольным покрытием, которое очищает подошвы обуви при ходьбе. Это помогает избежать сильных загрязнений коврового покрытия в салоне.

Специалисты компании рекомендуют ожидать посадку в поезд в пассажирских терминалах, где поддерживается комфортная температура и проводится регулярная уборка.

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