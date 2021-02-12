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Более 6 тысяч женихов и невест старше 55 лет заключили брак в Москве в 2020 году
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Более 6 тысяч женихов и невест старше 55 лет заключили брак в Москве в 2020 году

Анастасия Волоснова

Город

В прошлом году более 6 тысяч женихов и невест старше 55 лет заключили брак в Москве. Об этом рассказала исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

По ее словам, среди пар старше 55 лет больше половины человек, 63 процента, составляют женихи. Уханева отметила, что в столице наблюдается четкая тенденция по развитию отношений среди людей старшего поколения.​

— Если говорить о цифрах, то более 6 тысяч женихов и невест Москвы в 2020 году в возрасте более 55 лет вступили в брак, при этом более 1200 браков было заключено, когда возраст супругов был более 55 лет, — сообщила Уханева.

Она уточнила, что браки в Москве заключали супруги, возраст которых превышал 70 и 80 лет. В Солнцевском отделе ЗАГС провели брачную церемонию между женихом 97 лет и невестой 93 лет. Участники проекта «Московское долголетие», 79-летняя невеста и 83-летний жених, зарегистрировали свой брак в Медведковском отделе ЗАГС.

— На протяжении 20 лет сохраняется тенденция, что в возрастной категории среди молодоженов 55 (лет — прим. «ВМ») плюс 63 процента составляют женихи и 37 процентов невесты. Для большинства молодоженов старше 55 лет брак оказывается не первый, но существует у нас немало примеров, когда люди вступают в повторный брак за своего бывшего супруга, — добавила Уханева.

О положительных тенденциях Уханева рассказала на пресс-конференции, которая была посвящена обсуждению вопросов отношений в старшем возрасте, сообщает ТАСС.

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