Названы причины разводов супружеских пар

Фото: pexels.com / cottonbro

Массовые разводы стали символическим трендом прошедшего 2020 года. Это связывают с психическими расстройствами, которые приводят людей к такому решению. Среди них панические атаки, повышенная тревожность, ипохондрия и другие проблемы. Об этом сообщает Nation News.

Как рассказал заведующий Городским психотерапевтическим центром Алексей Демьяненко, пары продолжают расторгать свои официальные отношения не только по этим причинам, но и потому, что, устав друг от друга, не могут найти способ расслабиться.

— На возросшее напряжение среди супругов влияют различные факторы. Очень непросто находиться рядом 24 на 7, когда дети не пристроены, давит онлайн-работа или онлайн-обучение и все негативное только накапливается, — объяснил Алексей Демьяненко.

Еще одной причиной разводов он назвал финансовый кризис, так как доходы большинства семей снизились.

Читайте также: Стало известно, в каких регионах России чаще всего женятся и разводятся