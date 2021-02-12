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Названы причины разводов супружеских пар
Фото: pexels.com / cottonbro

Названы причины разводов супружеских пар

Елена Фролова

Общество

Массовые разводы стали символическим трендом прошедшего 2020 года. Это связывают с психическими расстройствами, которые приводят людей к такому решению. Среди них панические атаки, повышенная тревожность, ипохондрия и другие проблемы. Об этом сообщает Nation News.

Как рассказал заведующий Городским психотерапевтическим центром Алексей Демьяненко, пары продолжают расторгать свои официальные отношения не только по этим причинам, но и потому, что, устав друг от друга, не могут найти способ расслабиться.

— На возросшее напряжение среди супругов влияют различные факторы. Очень непросто находиться рядом 24 на 7, когда дети не пристроены, давит онлайн-работа или онлайн-обучение и все негативное только накапливается, — объяснил Алексей Демьяненко.

Еще одной причиной разводов он назвал финансовый кризис, так как доходы большинства семей снизились.

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