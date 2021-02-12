Роза Сябитова рассказала, что подарок может сказать о характере человека

Фото: instagram.com/syabitova_roza

Сваха Роза Сябитова считает, что подарок может многое сказать о характере человека, который его приготовил. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам телеведущей, если человек дарит предмет, которым он сам захочет в будущем пользоваться, — это говорит об эгоизме.

— Если очередной подарок пополняет коллекцию канцелярского боекомплекта, то, вероятнее всего, ваш любимый — «деловой человек», склонный к тотальной экономии. Его девиз — «Любая вещь должна приносить пользу», — отметила Сябитова.

Она добавила, что такие подарки, как парфюм, носки и туалетные принадлежности, а также цветы, мягкие игрушки и шоколадки, говорят том, что человек, который их дарит, не обладает большой фантазией. Знаменитость уточнила, что главное — это внимание, а не подарок.

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