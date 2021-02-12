«Зачем их выпускают на подиум?»: Соседов раскритиковал моделей

Сергей Соседов, журналист, музыкальный критик / Фото: http://www.sosedov.tv/

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о своем отношении к подиумным моделям. Как оказалось, к ним он относится довольно скептически.

— Тощие модели мне никогда не нравились ни в каком качестве. Это некрасиво в принципе! Зачем их выпускают на подиум? Особенно тощих и кривоногих. Идут по подиуму и кривыми ногами загребают, — рассказал Соседов.

Критик отметил, что «знающий человек» рассказал ему о том, что модели специально так делают, чтобы зрители обращали внимание на костюмы, а не на манекенщиц, пишет «Собеседник».

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