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Роспотребнадзор напомнил о правилах утилизации масок и перчаток в домашних условиях
Фото: АГН «Москва»

Роспотребнадзор напомнил о правилах утилизации масок и перчаток в домашних условиях

Кирилл Николаев

Общество

Проблема утилизации защитных масок, салфеток, перчаток и других изделий, используемых для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, является весьма актуальной в рамках обострившейся эпидемической ситуации. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Отмечается, что ведомство урегулировало оборот медицинских отходов в санитарно-эпидемиологическом отношении. В методических рекомендациях от 30 марта 2020 года было указано, что в домашних условиях использованную одноразовую маску нужно поместить в отдельный пакет. Его следует герметично закрыть и только после этого выбросить в мусорное ведро.

Ранее заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова назвала количество вариантов коронавируса.

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