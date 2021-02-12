Секции по футболу введут для участников программы «Московское долголетие»

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Для участников программы «Московское долголетие» планируют ввести секции по футболу. Об этом рассказал заместитель руководителя Департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов.

По его словам, занятия футболом должны привлечь к программе больше мужчин.

— Мы рассчитываем, что для мужчин пенсионного возраста мы предложим вместе с коллегами из спортивного блока футбольные секции, потому что спрос на них есть, и тем самым доля мужчин в проекте тоже увеличится, — рассказал Филиппов.

Руководитель департамент добавил, что для участников проекта планируют проводить эфиры про отношения и знакомства. Программа будет организована совместно со столичным управлением ЗАГС, сообщает ТАСС.

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