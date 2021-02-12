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Психолог оценила вероятность появления в России министра по делам одиноких
Фото: pexels.com/andrew

Психолог оценила вероятность появления в России министра по делам одиноких

Елена Фролова

Общество

Одиночество является состоянием души, которое не зависит от наличия людей вокруг. Так психолог Наталья Наумова прокомментировала информацию о том, что в Японии появилась новая должность — министр по делам одиноких для решения проблемы изолированности. Об этом сообщает Nation News.

Во время пандемии коронавирусной инфекции многим людям стало остро не хватать общения, особенно тем, кто был вынужден сидеть дома. По статистике, большая часть граждан «серебряного» возраста стала чаще регистрировать новые страницы в социальных сетях и на сайтах знакомств. По мнению психолога, это происходит из-за переоценки жизни и попыток сделать себя счастливее.

— Мне кажется, что людям одиноко, им не хватает общения, и, видимо, пандемия позволила переоценить какие-то свои возможности, решить, что не надо откладывать жизнь на потом, а пора уже сейчас выстраивать свою личную жизнь и становиться более счастливыми, — объяснила психолог.

При этом она считает: чтобы быть одиноким, необязательно быть изолированным от общества. Эксперт предположила, что в России тоже может понадобиться «министр одиночества», как в Японии, однако нет ясности, какую пользу населению это принесет.

— Не так важно, есть рядом люди или нет. Очень большое значение имеет, как именно человек себя ощущает. Ощущение одиночества очень часто бывает у людей, находящихся в браке и даже имеющих детей, — добавила Наталья Наумова.

По ее словам, важно, чтобы люди не боялись обращаться за помощью к психологу, если чувствуют, что им плохо.

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