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Ветеринары осмотрели голубых собак в Дзержинске
Фото: youtube.com / Острый угол

Ветеринары осмотрели голубых собак в Дзержинске

Кирилл Николаев

Животные

Сотрудники ветеринарного госпиталя осмотрели десять окрашенных в голубой цвет собак. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщили в пресс-службе администрации Дзержинска.

По словам главного врача ветеринарного госпиталя Дмитрия Щеглова, состояние собак при визуальном осмотре не вызывает подозрений. Экстренная помощь животным не требуется. Образцы шерсти и экскрементов животных взяты на анализ. При необходимости собакам окажут помощь, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ опубликовали снимки с окрашенными в яркий голубой цвет собаками. Необычные животные были замечены возле обанкротившегося завода, специализировавшегося на выпуске акрилового стекла и синильной кислоты. Собаки могли изваляться в остатках химикатов. Специалисты регионального управления Росприроднадзора выясняют все обстоятельства случившегося.

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