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Столичные школьники и студенты колледжей встретятся с капитанами ВМФ России
съезд юнармии

Столичные школьники и студенты колледжей встретятся с капитанами ВМФ России

Анастасия Волоснова

Город

Для столичных школьников и студентов колледжей проведут встречи с представителями Военно-морского флота России, которые расскажут о своих профессиях и процессе поступления в военные вузы. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы.

Мероприятия пройдут в рамках проекта «Профессия — Родину защищать». Программа посвящена ВМФ России, ее модераторами выступят юнармейцы-юнкоры. Уточняется, что организатором проекта выступает Московский центр «Патриот.Спорт» и Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».

— Такие проекты как «Профессия — Родину защищать» помогают многим ребятам найти дело жизни и выбрать правильный ориентир. Военные, космонавты, ученые, журналисты рассказывают школьникам о том, как устроена их работа, что помогает двигаться вперед, как они сделали свой выбор, определивший характер и судьбу, — отметил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Первое мероприятие пройдет 18 февраля. На встречу приглашены действующие капитаны Военно-морского флота и моряки-подводники, которые расскажут учащимся о военном деле ко Дню моряка-подводника. Среди моряков будет капитан второго ранга Вячеслав Гоголь и капитан первого ранга Сергей Нестеровский. Кроме того, среди гостей эфира будут писатели-маринисты Николай Черкашин и Эдуард Овечкин.

Особы гостем станет ровесник участников конференции — ученик 10-го класса школы № 630, который побывал в кругосветной экспедиции, сообщили в пресс-службе. Уточняется, что все встречи пройдут в онлайн-формате на YouTube-канале Московского центра «Патриот.Спорт» из-за пандемии коронавируса.

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