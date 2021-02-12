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Эксперт назвала пять признаков закоренелой холостячки
Фото: Khlebnikova Irina

Эксперт назвала пять признаков закоренелой холостячки

Никита Абрамов

Общество

Эксперт в области коммуникации, чтения эмоций и поведения человека Светлана Пешенькова рассказала о главных признаках холостячки. По ее словам, такая девушка может вести разговоры о свадьбе, однако брак для нее стоит далеко не на первом месте.

На первом месте для холостячки будет стоять карьера. Женщина готова посвятить все свое время работе.

Второй признак — вечное недовольство избранником.

— Девушка даже при наличии достойных партнеров продолжает искать в них изъяны, постоянно переживать о чем-то и, так скажем, не доводить дело до логического конца, — рассказывает Пешенькова.

Третьим признаком является долгая помолвка. Холостячка, в отличие от обычной девушки, всегда пытается отсрочить поход в ЗАГС.

Четвертая причина — это количество поклонников вокруг девушки. В таком случае у холостячки возникают сомнения: а стоит ли останавливать свой выбор на одном?

Пятой причиной для многих девушек являются мысли: «Я создана для лучшего». Эти женщины хотят добиться большего, чем имеют сейчас, и им просто некогда строить отношения с теми, у кого есть на эту жизнь иные планы, пишет 5-tv.ru.

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