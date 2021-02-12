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Утром субботы высота снежного покрова в Москве может стать рекордной
Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

Утром субботы высота снежного покрова в Москве может стать рекордной

Никита Абрамов

Город

В Москве к утру субботы, 13 февраля, высота снежного покрова увеличится на 15 миллиметров и достигнет 55–60 сантиметров. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам эксперта, циклон «Волкер» продолжает усиливать натиск на территорию Среднерусской равнины.

— Снежная буря будет только усиливаться, и к утру субботы выпадет еще как минимум 15 миллиметров осадков, а высота снежного покрова превысит полметра и достигнет 55–60 сантиметров с претензией на рекорд, — цитирует Тишковца РИА Новости.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о двойном погодном рекорде в Москве, который могут зафиксировать в субботу, 13 февраля.

Читайте также: Коммунальные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада

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