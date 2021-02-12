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Олимпийский чемпион по троеборью Александр Блинов пропал в Подмосковье
Фото: pixabay / Maximilian Weber

Олимпийский чемпион по троеборью Александр Блинов пропал в Подмосковье

Кирилл Николаев

Происшествия

Олимпийский чемпион 1980 года в конном троеборье Александр Блинов пропал в Московской области. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщили в Добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАле́рт».

Отмечается, что Блинов выехал из деревни Андреевское Можайского района 9 февраля. С тех пор он не выходил на связь. Местонахождение олимпийского чемпиона неизвестно.

Блинов был одет в черную куртку, джинсы, ботинки и черную шапку, сообщает ТАСС.

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