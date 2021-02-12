Россиянка Ангелина Голикова завоевала золото на ЧМ по конькобежному спорту

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Ангелина Голикова завоевала золотую медаль на дистанции 500 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в нидерландском Херенвене.

Второе место заняла нидерландка Фемке Кок. Россиянка Ольга Фаткулина замкнула призовую тройку.

В честь победы Голиковой во время церемонии награждения прозвучал фрагмент первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

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