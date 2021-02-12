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Россиянка Ангелина Голикова завоевала золото на ЧМ по конькобежному спорту
Фото: pixabay.com

Россиянка Ангелина Голикова завоевала золото на ЧМ по конькобежному спорту

Кирилл Николаев

Спорт

Ангелина Голикова завоевала золотую медаль на дистанции 500 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в нидерландском Херенвене.

Второе место заняла нидерландка Фемке Кок. Россиянка Ольга Фаткулина замкнула призовую тройку.

В честь победы Голиковой во время церемонии награждения прозвучал фрагмент первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

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