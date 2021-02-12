Коммунальщики Москвы вывели технику на улицы для очистки от снега

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Коммунальные службы Москвы вывели технику на улицы города для очистки улиц от снега и противогололедной обработки. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

— Несколько минут назад приступили к очередному сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей сплошной противогололедной обработкой, — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что количество выпавших за сутки осадков в Москве в пятницу, 12 февраля, побило рекорд 1973 года. Число осадков за прошедшие 12 часов составило восемь миллиметров.

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