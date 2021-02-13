Автобусный маршрут на западе Москвы временно прекратит работу
Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о предстоящем прекращении работы одного из маршрутов общественного городского транспорта.
С понедельника, 15 февраля, автобусы временно прекратят перевозить пассажиров по маршруту № 89, от остановки «Улица Герасима Курина» до станции метро «Славянский бульвар».
Временное закрытие маршрута связано с проведением строительных работ. Ограничение сохранится до завершения строительства.
Актуальные маршруты и расписание наземного городского транспорта опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».
Ранее стало известно, что у ряда маршрутов наземного общественного транспорта столицы появятся новые остановки.
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