Автобусный маршрут на западе Москвы временно прекратит работу

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Герасима Курина Карта всех событий

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о предстоящем прекращении работы одного из маршрутов общественного городского транспорта.

С понедельника, 15 февраля, автобусы временно прекратят перевозить пассажиров по маршруту № 89, от остановки «Улица Герасима Курина» до станции метро «Славянский бульвар».

Временное закрытие маршрута связано с проведением строительных работ. Ограничение сохранится до завершения строительства.

Актуальные маршруты и расписание наземного городского транспорта опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее стало известно, что у ряда маршрутов наземного общественного транспорта столицы появятся новые остановки.

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