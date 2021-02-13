Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Автобусный маршрут на западе Москвы временно прекратит работу
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Автобусный маршрут на западе Москвы временно прекратит работу

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, Москва, улица Герасима Курина Карта всех событий

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о предстоящем прекращении работы одного из маршрутов общественного городского транспорта.

С понедельника, 15 февраля, автобусы временно прекратят перевозить пассажиров по маршруту № 89, от остановки «Улица Герасима Курина» до станции метро «Славянский бульвар».

Временное закрытие маршрута связано с проведением строительных работ. Ограничение сохранится до завершения строительства.

Актуальные маршруты и расписание наземного городского транспорта опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее стало известно, что у ряда маршрутов наземного общественного транспорта столицы появятся новые остановки.

Читайте также: Некоторые автобусные маршруты изменятся в Москве с 17 февраля

изменение маршрутаГУП «Мосгортранс»городской общественный транспорт
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Владимир Григорьев
Владимир Григорьев

Выход из кризиса будет плавным

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Книга — подарок на все времена

Все мнения
О проекте