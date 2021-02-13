Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Воздушная конструкция теннисного корта сдулась в подмосковном торговом центре
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Воздушная конструкция теннисного корта сдулась в подмосковном торговом центре

Виктория Родимкина

Происшествия

В подмосковном Щелкове в торговом центре произошло сдувание воздушно-опорного сооружения теннисного корта. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в субботу, 13 февраля.

Уточняется, что людей внутри конструкции на момент случившегося не было. Инцидент произошел по адресу улица Центральная, дом № 71, сообщает ведомство в Telegram-канале.

— Из-за утечки воздуха идет сдувание надувной конструкции, людей внутри нет, — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили о вероятном обрушении конструкции в подмосковном торговом центре.

Читайте также: МВД прокомментировало версию теракта при взрыве в торговом центре во Владикавказе

Подмосковьеобрушенияторговый центр
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Седой Киркоров: взрослеть стало можно, стареть — пока нет

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Книга — подарок на все времена

Все мнения
О проекте