Воздушная конструкция теннисного корта сдулась в подмосковном торговом центре

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В подмосковном Щелкове в торговом центре произошло сдувание воздушно-опорного сооружения теннисного корта. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в субботу, 13 февраля.

Уточняется, что людей внутри конструкции на момент случившегося не было. Инцидент произошел по адресу улица Центральная, дом № 71, сообщает ведомство в Telegram-канале.

— Из-за утечки воздуха идет сдувание надувной конструкции, людей внутри нет, — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили о вероятном обрушении конструкции в подмосковном торговом центре.

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