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Несколько трамвайных маршрутов в Москве задерживаются из-за непогоды
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Несколько трамвайных маршрутов в Москве задерживаются из-за непогоды

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, шоссе ЭнтузиастовКарта всех событий

В Москве некоторые маршруты трамваев задерживаются из-за сильного снегопада, который продолжается в городе уже более суток. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в субботу, 13 февраля.

Уточняется, что на данный момент в городе задерживаются трамваи на шоссе Энтузиастов, на Нагатинской и Чертановской улицах. В дептрансе отметили, что вся информация по задержкам маршрутов передается в комплекс жилищно-коммунального хозяйства для решения всех проблем.

При этом в пресс-службе департамента добавили, что остальной наземный транспорт продолжает курсировать в соответствии с графиком. Москвичей попросили воздержаться от использования автомобилей для поездок, чтобы не мешать уборке снега на улицах.

Читайте также: Более двух тысяч человек борются со снегом у подходов к станциям метро Москвы и МЦК

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