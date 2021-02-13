Назван способ повысить пенсии в России без увеличения налогов

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Повысить пенсии в России без увеличения налога на бизнес может помочь введение гибкой ставки страховых взносов, которые будут меняться в зависимости от ситуации в экономике. Об этом рассказала ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец в субботу, 13 февраля.

— Возможным решением может стать регулярный пересмотр размера страховых взносов для работодателей, который позволит осуществлять гибкую пенсионную политику в соответствии с экономическим положением страны, — пояснила специалист.

Она уточнила, что такой подход позволит не перегружать бизнес в непростых для него условиях. Это в долгосрочной перспективе может принести положительный эффект для восстановления экономики страны, отметила Хейфец.

Помимо всего, она предположила, что это снизит долю теневой занятости и простимулирует предпринимателей законно оформлять сотрудников, сообщает РИА Новости.

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