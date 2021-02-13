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Восстановлено движение трамваев по шоссе Энтузиастов
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Восстановлено движение трамваев по шоссе Энтузиастов

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

На шоссе Энтузиастов восстановили движение трамваев. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что несколько маршрутов трамваев, в том числе на шоссе Энтузиастов, были изменены из-за сильного снегопада в Москве.

В настоящее время трамваи № 47 и 49 задерживаются на Нагатинской улице и трамваи № 1 и 16 — на Чертановской улице. Уточняется, что маршрут некоторых трамваев был изменен. Из-за снегопада транспорт ходит до Нижних Котлов вместо Нагатина и до Балаклавского проспекта вместо улицы Академика Янгеля.

Читайте также: Движение на нескольких участках МКАД осложнено из-за снегопада

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