Восстановлено движение трамваев по шоссе Энтузиастов

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

На шоссе Энтузиастов восстановили движение трамваев. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что несколько маршрутов трамваев, в том числе на шоссе Энтузиастов, были изменены из-за сильного снегопада в Москве.

В настоящее время трамваи № 47 и 49 задерживаются на Нагатинской улице и трамваи № 1 и 16 — на Чертановской улице. Уточняется, что маршрут некоторых трамваев был изменен. Из-за снегопада транспорт ходит до Нижних Котлов вместо Нагатина и до Балаклавского проспекта вместо улицы Академика Янгеля.

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