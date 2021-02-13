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Движение трамваев на Нагатинской и Чертановской улицах восстановлено
Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

Движение трамваев на Нагатинской и Чертановской улицах восстановлено

Юлия Ямпольская

Транспорт
Россия, Москва, Нагатинская улица Карта всех событий

Движение трамваев на Нагатинской и Чертановской улицах восстановили. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

В ведомстве уточнили, что интервалы движения постепенно выравниваются.

Ранее сообщалось, что трамваи № 47 и 49 задерживались на Нагатинской улице и трамваи № 1 и 16 — на Чертановской улице. Маршрут некоторых трамваев был изменен из-за снегопада.

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