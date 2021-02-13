Около 230 пациентов с COVID-19 лечатся в медцентре «Вороновское»

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В московском клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское» на лечении находятся около 230 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил главный врач центра Сергей Переходов в субботу, 13 февраля.

По словам специалиста, с кислородной поддержкой на данный момент — 194 пациента, на искусственной вентиляции легких — 11 человек.

При этом за сутки в больницу поступили 29 пациентов, выписались 28 человек, написал Сергей Переходов в Facebook.

В Московском клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское» на 13 февраля состоит на лечении 228 пациентов. Из... Опубликовано Сергеем Переходовым Суббота, 13 февраля 2021 г.

Он также добавил, что 12 февраля в центре скончался мужчина с положительным тестом на коронавирус в возрасте 82 лет, а также женщины в возрасте 62 и 73 лет.

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