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Столичных водителей призвали не создавать помех при прохождении уборочной техники
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Столичных водителей призвали не создавать помех при прохождении уборочной техники

Юлия Ямпольская

Город

В столице коммунальная техника приступила к очередному механизированному подметанию дорог. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Так, проезжую часть, тротуары и дворовые территории будут очищать от снега с последующей сплошной противогололедной обработкой.

Автомобилистов призвали с пониманием относиться к работе городских служб, а также не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.

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