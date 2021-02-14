Музей Победы проведет заседание Детского общественного совета

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы в воскресенье, 14 февраля, проведет заседание Детского общественного совета — первое после снятия ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Как отметила руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко, ребята соберутся после долгого перерыва в обновленном зале «Школьный музей Победы». В ходе заседания участники обсудят планы на 2021 год и подведут итоги 2020 года, когда большая часть проектов и встреч школьников-активистов музейного дела проводилась в онлайн-формате.

Также на заседании обсудят Всероссийский онлайн-турнир по шахматам и акцию «День самоуправления в Музее Победы», которые школьники предложили для популяризации и продвижения молодежных музейных проектов.

Помимо этого участники совета поговорят о реализации совместного проекта с Детским общественным советом при уполномоченном по правам ребенка в городе Москве. Проект рассказывает о героизме детей во время Великой Отечественной войны.

Заседание Детского общественного совета начнется в 10:40 в воскресенье, 14 февраля.

Ранее жителям Москвы рассказали, в какие музеи и выставочные залы дети могут пойти бесплатно.

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