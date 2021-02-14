Жителей Подмосковья предупредили о похолодании на семь и более градусов

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Московской области утром воскресенья, 14 февраля, прогнозируется снижение температуры воздуха на семь и более градусов. Об этом рассказали в региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций со ссылкой на прогноз Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В пресс-службе ведомства указали, что на фоне такого похолодания возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, нарушения правил эксплуатации газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, нарушения правил пожарной безопасности.

В МЧС подчеркнули недопустимость использования неисправных электроприборов и устройств, провода которых имеют поврежденную изоляцию. Также нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы и предохранители, устанавливать электроприборы вблизи от сгораемых предметов и материалов.

Граждан призвали не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время, а также не подключать несколько приборов к одной розетке с помощью переходной вилки на три-четыре ответвления.

При сильном нагреве электрической вилки или самого электроприбора следует немедленно его обесточить, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал «пушкинскую» погоду в Москве 15 февраля: мороз, солнце и сокращение количества осадков.

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