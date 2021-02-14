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Эндокринолог объяснила, почему у людей возникает ощущение несчастной любви
Фото: pixabay.com

Эндокринолог объяснила, почему у людей возникает ощущение несчастной любви

Анастасия Волоснова

Общество

Ощущение несчастной любви вызывает выработка в мозгу активных веществ, отвечающих за «кристаллизацию» чувств. Об этом рассказала доктор медицинских наук, директор Института клинической эндокринологии Екатерина Трошина.

По ее словам, гормоны могут усилить эти ощущения. А недостаток в организме человека дофамина, серотонина или окситоцина может создать у него ощущение недостающей любви.

— Не зря говорят: любовь — это химия. Так, фенилэтиламин — основа зарождающейся симпатии, он буквально провоцирует влюбленность, вырабатываясь в мозге в ответ на тот объект, который вызвал интерес. Он продуцируется вместе с другими веществами — дофамином и серотонином. За перепады настроения, эмоциональную лабильность и настроение ответственность лежит на серотонине, — отметила Екатерина Трошина.

Серотонин также является гормоном любви, так как вызывает у человека счастье и радость. Его недостаток заставит человека перейти на установки «любовь — страдание, любовь — депрессия», считает врач.

Специалист отметила, что недостаток дофамина сделает человека неуверенным в себе. Из-за этого может появиться желание потреблять больше углеводов в пищу. Врач посоветовала компенсировать это желание рыбой или авокадо.

— Сыр, шоколад, инжир, финики, томаты, молоко улучшат настроение, так как в них содержится предшественник серотонина — триптофан. Кроме того, «продуктами счастья» можно назвать цитрусовые, бананы, клубнику, ананас, смородину, — добавила эндокринолог.

По мнению врача, для построения счастливых отношений необходимо обращаться к уму и интеллекту. Правильную работу мозга обеспечивает тироксин, который можно получить из морепродуктов, сообщает ТАСС.

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