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Власти РФ сделают все, чтобы дистанционное обучение не сказалось на результатах ЕГЭ
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Власти РФ сделают все, чтобы дистанционное обучение не сказалось на результатах ЕГЭ

Анастасия Волоснова

Общество

Власти примут все необходимые меры, чтобы дистанционное обучение школьников во время пандемии коронавируса не сказалось на результатах ЕГЭ. Об этом заявил замминистра просвещения России Виктор Басюк.

По его словам, сейчас сложно спрогнозировать результаты, которые покажут выпускники на государственной итоговой аттестации в конце учебного года.

— Сделаем все, чтобы дистанционное обучение никак не отразилось на итоговой аттестации, — заявил Басюк.

Он отметил, что в марте текущего года планируют провести первую пробную оценку знаний школьников.

— Мы не хотели сразу начинать с оценки знаний, нужно чтобы ребята после долгого перерыва адаптировались, оценку знаний планируем провести в конце этой четверти, чтобы в мае была возможность наверстать, если выявится дефицит, — сказал замминистра во время рабочей поездки в Пермский край.

Басюк отметил, что в настоящее время школьники во многих регионах России начинают возвращаться к очному обучению. Этому способствует улучшение эпидемиологической обстановки в стране, сообщает РИА Новости.

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