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Врачи столичной больницы вылечили мужчину и помогли ему встретить любовь
Фото: comvita.com.au

Врачи столичной больницы вылечили мужчину и помогли ему встретить любовь

Никита Абрамов

Город

В больнице имени Виноградова врачи избавили мужчину от сильной кожной аллергии, а также помогли ему встретить любовь. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

— В городскую клиническую больницу имени Виноградова Департамента здравоохранения Москвы обратился молодой человек с жалобой на ярко выраженную форму кожной аллергии. В свои 24 года из-за высыпаний на лице и теле молодой человек выглядел на десятки лет старше своего возраста, — рассказали в департаменте.

Отмечается, что болезнь стала для молодого человека источником множества комплексов и неуверенности в себе.

После проведенного обследования врачи назначили ему электрофорез в качестве лечения. Необходимо было пройти курс в 10 процедур.

— После прохождения заключительной процедуры он встретил девушку, в которую влюбился с первого взгляда. Она приняла его приглашение на свидание, а совсем недавно они сыграли свадьбу и продолжают счастливо жить вместе, — цитирует пресс-службу Агентство городских новостей «Москва».

Врачи отметили, что они расходятся во мнениях, что именно послужило причинами такой сильной аллергии.

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