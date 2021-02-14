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Синоптик назвал самые холодные дни предстоящей недели в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Синоптик назвал самые холодные дни предстоящей недели в Москве

Рафаэль Залян

Город

Сильные морозы и холода на будущей неделе ожидаются в столичном регионе. По информации синоптиков, самыми холодными днями станут среда и четверг. Об этом «Вечерней Москве» сообщил метеоролог Александр Голубев.

По его словам, максимально низкие температурные показатели ожидаются в середине недели:

— Так, самыми холодными днями будущей недели станут среда и четверг, когда столбики термометров опустятся днем до минус 14 мороза, а ночью до минус 21. При прояснениях в отдельных районах столицы воздух будет выхолаживаться до 25–28 мороза, и дневной фон температуры тоже станет ниже. К концу недели, начиная с пятницы, 19 февраля, немного потеплеет.

По словам метеоролога, в этих числа москвичей даже немного порадует солнечная погода. Но при этом особого тепла не будет.

Ранее сообщалось, что в субботу, 13 февраля, в Москве выпало рекордное количество осадков за всю историю метеонаблюдений — 17,6 миллиметра.

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