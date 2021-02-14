Переболевшие COVID-19 могут испытывать приступы депрессии

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Коронавирусная инфекция влияет на организм человека, затрагивая его гормональный фон. В связи с этим у человека, который переболел COVID-19, в течение нескольких месяцев может наблюдаться депрессивное состояние. Об этом в воскресенье, 14 февраля, рассказал главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

— У людей после коронавирусной инфекции 2–3 месяца возможны депрессивные состояния, психозы различные, фобии, страхи. По факту это нехватка того самого гормона — триптофана. Гормон счастья — серотонин — и мелатонин также участвуют в синтезе гормонов, — рассказал Тимаков в эфире радиостанции «Вести FM».

Инфекционист уточнил, что коронавирус воздействует на организм на биохимическом уровне.

Также врач рассказал, что при коронавирусной инфекции у больного ухудшается психологическое состояние, также могут наблюдаться головные боли.

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