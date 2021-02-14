Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Переболевшие COVID-19 могут испытывать приступы депрессии
Фото: pixabay.com

Переболевшие COVID-19 могут испытывать приступы депрессии

Никита Абрамов

Здоровье

Коронавирусная инфекция влияет на организм человека, затрагивая его гормональный фон. В связи с этим у человека, который переболел COVID-19, в течение нескольких месяцев может наблюдаться депрессивное состояние. Об этом в воскресенье, 14 февраля, рассказал главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

— У людей после коронавирусной инфекции 2–3 месяца возможны депрессивные состояния, психозы различные, фобии, страхи. По факту это нехватка того самого гормона — триптофана. Гормон счастья — серотонин — и мелатонин также участвуют в синтезе гормонов, — рассказал Тимаков в эфире радиостанции «Вести FM».

Инфекционист уточнил, что коронавирус воздействует на организм на биохимическом уровне.

Также врач рассказал, что при коронавирусной инфекции у больного ухудшается психологическое состояние, также могут наблюдаться головные боли.

Читайте также: Инфекционист рассказал, могут ли переболевшие COVID-19 подхватить британский штамм

психика человеказдоровьекоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама, я айтишника люблю

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Седой Киркоров: взрослеть стало можно, стареть — пока нет

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Все мнения
О проекте