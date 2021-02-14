Доктор Комаровский рассказал важные факты о чихании

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Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем блоге два важных факта о процессе чихания.

По словам доктора, прикрывать рот и нос рукой необходимо именно для того, чтобы не допустить распространения инфекций воздушно-капельным путем. Он советует учить детей с самого раннего возраста навыку прикрывания рта и носа при чихании.

Второй факт — не нужно зажимать нос и рот при приближении чихания. В таком случае раздражители слизистой движутся в сторону пониженного давления, то есть обратно в носоглотку, что может привести к развитию осложнений при различных заболеваниях.

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