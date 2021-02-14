Александр Васильев поздравил поклонников с Днем всех влюбленных

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Историк моды Александр Васильев поздравил своих поклонников с Днем всех влюбленных.

В видео Васильев рассказал подписчикам немного об истории праздника.

— Это праздник всех влюбленных. Он тоже православный. Представьте, религия не была разделена на католическую и православную в то время, когда жил священник Валентин. Именно тогда он благословлял влюбленные пары. Будьте счастливы и с праздником! — рассказал историк моды в своем видео.

Подписчики присоединились к поздравлениям и оставили свои пожелания под постом.

«И мы вас любим»; «С Днем святого Валентина! Прекрасного настроения и любви!»; «Спасибо огромное, Александр! С праздником любви!», — написали поклонники под видео в Instagram-аккаунте Васильева.

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