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Санитарный вертолет эвакуировал пожилую женщину с болезнью сердца в Новой Москве
Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Санитарный вертолет эвакуировал пожилую женщину с болезнью сердца в Новой Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Клёновское, село Клёново Карта всех событий

Санитарный вертолет вылетел по вызову к пожилой женщине в Новой Москве из-за проблем с сердцем. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Уточняется, что предварительно женщина была доставлена на машине скорой помощи на площадку Кленово в ТиНАО. Затем 74-летная пациентка была передана экипажу вертолета, который эвакуировал москвичку в больницу.

Отмечается, что на борту вертолета медики контролировали состояние женщины. В пресс-службе уточнили, что эвакуацией пациентки с болезнью сердца занимался экипаж дежурного санитарного вертолёта Московского авиационного центра

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